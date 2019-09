Biancheria, divise ospedaliere e sacchi di raccolta, risulterebbero anomalie nella gestione del bando vinto da Adapta

Ne abbiamo già scritto in ripetute occasioni di questo bando che riguarda la fornitura, il lavaggio, l’abbigliamento sanitario ecc, il cosiddetto “lavandolo” vinto dalla società Adapta di Pomezia dell’imprenditore di Pomezia Morabito e che riguarda Policlinico Umberto I, ASL RM 5, ASL RM 1, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, ASL RM 2 , Azienda Ospedaliera Sant’andrea, .

Siamo ormai a pochi giorni dall’udienza fissata in Consiglio di Stato del 10 ottobre cui hanno fatto ricorso le società che prima gestivano il servizio, eppure con una fretta “singolare”, si comincia a dare esecuzione alle condizioni del bando di 133milioni in 5 anni che è stato vinto con un ribasso del 49% rispetto alla base d’asta.

Va pur bene risparmiare se i servizi fossero al livello delle precedenti forniture, ed è a questo punto che si rilevano le presunte anomalie di cui ha scritto anche cinquequotidiano,it, sulla scorta di varie segnalazioni che ci sono pervenute.

Va detto intanto che secondo i ricorrenti Adapta ha presentato una Offerta Tecnica “difforme” dalle prescrizioni minime previste dal bando, anzi starebbe già fornendo e fornirà agli ospedali lenzuola “no stiro” mentre in gara venivano richieste lenzuola 100% cotone e stiratura e piegatura della biancheria.

Ovviamente con un 49% di ribasso da qualche parte bisogna pur risparmiare se non fosse che già con il primo subentro avvenuto presso la Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, e poi presso la ASL RM 1 E ASL RM 2, la Adapta, con il beneplacito delle direzioni sanitarie, la società di Pomezia fornirebbe a queste Aziende proprio le lenzuola “No stiro”, tra l’altro di composizione mista ossia 52% cotone e 48% poliestere, totalmente “difformi” dal 100% cotone previsto dal bando.

C’è da dire (e anche di questo abbiamo scritto) che questa tipologia di biancheria creerebbe un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri, tant’è che si tratta di materiali dedicati nei reparti geriatrici alla gestione di incontinenze, non ideale per tutti i pazienti.

Inoltre le divise per il personale medico risulterebbero totalmente bianche, differenziate solo per taglia, senza alcuna identificazione (apposizione di microchip/barcode identificativo del capo) e quindi riconoscimento dell’operatore che le indossa.

Nel capitolato di gara erano previste invece divise personalizzate per gli operatori e precisamente era richiesto “riportare nella parte posteriore interna del colletto il nominativo del dipendente nonché codice identificativo concordato con l’Azienda; applicazione di etichetta cucita/termoadesiva all’interno di ogni singolo capo con un profilo colorato” .

Stessa situazione per i distributori automatici di divise personalizzate e per la sala operatoria, anche per tale articolo non sarebbero stati installati i distributori automatici previsti e i pochi installati non sarebbero funzionanti.

Ultimo aspetto, ma rilevante, riguarderebbe la biancheria ospedaliera sporca che attualmente verrebbe raccolta in sacchi indistinti, senza che possa riconoscersi la tipologia tessile da ricondizionare. Questo implicherebbe pericolo di commistione durante il lavaggio anche perché il tessuto dei sacchi in poliestere 100%, ha una trama che non garantisce affatto l’impermeabilità, con il rischio di sversamento di liquidi biologici potenzialmente infetti sia in fase di raccolta che di trasporto dall’ospedale.

Nonostante i pochi giorni dall’udienza chiarificatrice presso il Consiglio di Stato, il SAN GIOVANNI ADDOLORATA ha deciso di procedere con il cambio appalto facendo subentrare Adapta nel servizio in tempi brevissimi, in soli 3 giorni.

A nulla è valsa la comunicazione indirizzata alla Direzione Generale inoltrata dai ricorrenti che invita ad attendere sino alla pronuncia del Consiglio di Stato di qui pochi giorni.

Il rischio è che in caso di pronuncia di annullamento della gara regionale, dovrà venir risarcita non solo l’azienda uscente, con il rischio di avvalersi di un operatore subentrante che non ne avrebbe titolo.

Non solo, ma il cambio appalto riguarderebbe anche il passaggio del personale dalla ditta uscente alla ditta subentrante; passaggio che in caso di annullamento della procedura di gara, sarebbe del tutto ingiustificato con grave rischio per l’occupazione nonostante le rassicurazioni ai sindacati fornite dalla Regione nel mese di luglio.

Giuliano Longo