Auto in doppia fila, nuova aggressione a un autista bus a Roma

Insultato e spintonato da un automobilista in doppia fila: ancora una aggressione ai danni di un autista dei bus che ieri sera, alle 20.35, ha vissuto una brutta avventura con il bus che transitava su via Appia Nuova.

Il conducente dell’autobus si e’ fermato ed e’ sceso dal mezzo per controllare se riusciva a passare a causa dell’auto, quando l’automobilista, che si trovava dietro il bus, prima l’ha insultato e poi spintonato, scappando via. Il conducente e’ stato portato al Policlinico Casilino per accertamenti. Sul posto e’ intervenuta la polizia. Sempre ieri sera un altro autista di bus era stato aggredito ad Acilia e sabato su via Boccea un altro conducente picchiato da 8 giovani.