In arrivo il sottopasso di Pavona, termine lavori alla fine del 2020

Con Ordinanza n. 241 del 9 settembre 2019 è stata interdetta al traffico Via Piani di Monte Savello, dall’intersezione con Via Torino ed il civico n. 25 di Via Piani di Monte Savello (eccetto i residenti). La chiusura è legata ai lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario. Entro la fine di ottobre è prevista anche la chiusura fra Via Volterra e Via Roma.

Di seguito il cronoprogramma dei lavori.

Entro il prossimo gennaio sarà completato lo spostamento dei sotto servizi (linee telefoniche, elettriche, condotte idriche); dopodiché inizieranno i lavori per il posizionamento del ponte ferroviario provvisorio, previsto per marzo. Il termine dei lavori è previsto alla fine del 2020.

Il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Maurizio Sementilli, ha commentato: «Entrano nel vivo i lavori di realizzazione del sottopasso, un’opera pubblica attesa da anni».

Il Sindaco Nicola Marini ha concluso: «Grazie al grande lavoro dell’Amministrazione Comunale sono state superate le tante problematiche procedurali sorte nel tempo. Nonostante lo scetticismo, stiamo finalmente realizzando un’opera risolutiva per la viabilità del territorio».