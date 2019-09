1994: L’ultimo capitolo di una serie SKY sul potere

Si conclude su SKY la trilogia dedicata ai tre anni che hanno cambiato la maniera di fare politica: 1992 1993 1994

Sono stati tre anni importanti per noi con tre filoni: Berlusconi al potere, la Lega come forza emergente e la lotta alla corruzione del pool Mani Pulite.

Con questa serie, in onda su SKY dal 4 ottobre, i tre filoni arrivano a congiungersi e la narrazione, che seguiva i fatti, inizia a focalizzare i singoli personaggi dedicando alcuni episodi a momenti storici importanti: l’incontro in Sardegna tra Berlusconi e Bossi, il summit di Napoli in cui Berlusconi ricevette un mandato di comparizione e il primo confronto televisivo tra Berlusconi e Occhetto. La storia dei personaggi li mostra oramai nei loro nuovi ruoli all’interno dei palazzi del potere ma arrivando al potere la natura dei personaggi non cambia; Veronica deve combattere per la propria credibilità e trova solidarietà in un gruppo di donne che combattono con le donne. Bosco è un uomo di pancia e riceve l’ultima lezione sulla politica alla presenza di D’Alema su una terrazza di Napoli con una vista da sturbo. Leonardo continua la sua ascesa combattendo contro tutto quello che potrebbe contrastarla. Il pool “mani pulite” arriva alla prima vittoria e Paolo Mieli, interpretato da Luca Zingaretti, fa il suo scoop sull’avviso di garanzia.

E’ la storia di una rivoluzione che l’Italia ha attraversato e che ci ha portato dove siamo ora ma che forse fino ad ora non è stata analizzata fino in fondo. Sono passati 25 anni ed è ancora viva per molti di noi ma forse questa è la volta buona per capire veramente cosa è successo ma, ancor di più, per analizzare le conseguenze che hanno avuto gli episodi accaduti in quegli anni.

Gli sceneggiatori hanno fatto un lavoro fantastico di ricostruzione del periodo storico parlando con i protagonisti di allora e ricostruendone anche le atmosfere. Napoli, la Sardegna, i palazzi del potere, il palazzo di giustizia di Milano fanno da magnifico sfondo alla narrazione facendo si che linee narrative che andavano per i fatti propri ora si ricongiungano portando realtà e fantasia nello stesso territorio

La colonna sonora è un elemento chiave, che sottolinea l’epoca. soprattutto se si pensa che la serie è stata concepita nel 2011 fine ciclo berlusconiano.

Politica, giustizia, illegalità si incrociano ed ancora oggi non sono riuscite a tornare ognuna nel proprio alveo.

Attori perfettamente a loro agio nelle parti, bellissimo il duetto Bossi/Berlusconi che cantano insieme una canzone incisa in anni giovanili dal futuro capo della lega.

Da vedere e da far vedere ai nostri giovani.

Anna Maria Felici

Regista

Giuseppe Gagliardi e Stefano Noce

Attori Principali

Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone