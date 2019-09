Rubano scooter e tentano di dileguarsi: arresti a Monteverde

I Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato un 31enne e un 24enne, entrambi cittadini romani con precedenti, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Transitando in via Paola Falconieri, i Carabinieri hanno notato i due uomini a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno spento le luci del veicolo e tentato di nascondersi dietro ad alcune auto in sosta, per evitare il controllo. I Carabinieri, che si sono accorti dei loro movimenti sospetti, li hanno immediatamente fermati.

Trovati in possesso di due grossi cacciaviti, gli immediati accertamenti hanno permesso di scoprire che i complici avevano appena rubato la moto, parcheggiata in una via adiacente.

I Carabinieri hanno ammanettato i ladri, poi portati in caserma in attesa del rito direttissimo, e contattato il proprietario dello scooter al quale è stata fatta formalizzare la denuncia di furto e a cui è stata restituita la refurtiva.