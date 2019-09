Roma, utilizzava il camper come base dello spaccio: presa donna pusher

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato una 30enne romana, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando in via di Portonaccio, i Carabinieri hanno notato la donna aggirarsi nei pressi di un camper parcheggiato adiacente un locale notturno. Alla vista dei militari, la 30enne ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica e di confondersi tra la folla di giovani presenti.

I Carabinieri hanno immediatamente recuperato l’involucro, al cui interno sono state rinvenute 23 pasticche di ecstasy, e fermato la donna.

Dagli accertamenti è emerso che il camper è in uso all’arrestata e quindi i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno deciso di perquisirlo, rinvenendo all’interno altre dosi di anfetamina e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

La pusher è stata portata in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.