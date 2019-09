Roma, Pelonzi (Pd): «Giudizio su Raggi continua ad essere negativo»

“Lo abbiamo gia’ dichiarato alcune settimane fa, continueremo ad agire in aula e nelle Commissioni consiliari attraverso proposte e atti per contrastare il declino della nostra citta’. Il giudizio sulla giunta Raggi come ribadito piu’ volte e’ negativo e continua ad esserlo.

Restiamo coerenti. L’unica novita’ con la nascita del governo giallorosso e’ l’apertura di un dialogo sui poteri di Roma Capitale e i decreti per le emergenze della citta’ che deve avvenire nelle sedi istituzionali e in un confronto diretto con il governo”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi.