Rina, Raggi: un nuovo slancio per la città: rimpasto di giunta

La Sindaca di Roma oggi firmera’ un’ordinanza per ridistribuire le deleghe all’interno della sua Giunta. Linda Meleo dai Trasporti si spostera’ per occuparsi di Lavori pubblici. Secondo quanto si apprende, la volonta’ della Sindaca Raggi e’ quella di “rafforzare politicamente” il lavoro della Giunta: di fatto ad uscire dalla squadra degli assessori sono i cosiddetti “tecnici”.

“Oggi avviamo una nuova fase politica che rafforzera’ il lavoro della Giunta di Roma per la citta’”.

Cosi’ la sindaca Virginia Raggi commenta il rimpasto di giunta che vede di fatto l’uscita di tecnici in favore di assessori politici. “Dopo aver ristrutturato le fondamenta della macchina amministrativa, benche’ resti ancora molto da fare, imprimiamo un’accelerata decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno eletto”, ha detto la sindaca.

“Oggi avviamo una nuova fase politica che rafforzera’ il lavoro della Giunta di Roma per la citta’.

Dopo aver ristrutturato le fondamenta della macchina amministrativa, benche’ resti ancora molto da fare, imprimiamo un’accelerata decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno eletto”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook.”Nel 2016 abbiamo vinto nettamente le elezioni – prosegue – ora e’ il momento di compiere lo scatto decisivo per Roma. E’ il momento della responsabilita’. Vogliamo metterci la faccia fino in fondo, senza alcuna esitazione. Per questo ho deciso di rinnovare alcuni assessorati chiave per la citta’:

Infrastrutture; Citta’ in Movimento; Persona, Scuola e Comunita’ solidale; Patrimonio e Politiche Abitative. Da oggi si uniranno alla squadra nuove risorse che hanno maturato esperienza in consiglio comunale e sul territorio. Si occuperanno di dossier fondamentali, caratterizzandoli con l’impronta politica del Movimento 5 Stelle”.