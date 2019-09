Il minimo di bassa pressione che nel corso della serata di domenica e della notte di lunedì è scivolato lungo l’Italia centrale ha portato forti temporali e nubifragi dapprima sulla Toscana meridionale, poi anche sul Lazio. Davvero ingenti i quantitativi di pioggia tra le province di Grosseto e di Viterbo. A cavallo tra le ultime ore della giornata di domenica e le prime del lunedì sono caduti fino a 160mm sulla provincia di Viterbo e 153mm su quella di Grosseto. Proprio nella provincia di Grosseto in Maremma si registrano i maggiori disagi, a causa di uno smottamento una persona è stata evacuata dalla propria abitazione mentre la pioggia ha costretto la chiusura dell’attraversamento a scivolo in località Onteo sul torrente Elsa e Pian di Cirignano. Fango e detriti anche sulla provinciale 32 in località La Vecchia tra Manciano e Farnese e anche sulla 67 a La Campigliola.

Il fronte si è spostato poi verso sud coinvolgendo la provincia di Rieti dove sono caduti fino a 120mm di pioggia, e anche Roma, dove sono previsti ulteriori rovesci nelle prossime ore. Qui un intenso temporale ha scaricato in poco meno di un’ora circa 60mm. La pioggia forte ha causato ruscellamento lungo le strade e allagamenti ma per fortuna senza gravi conseguenze. Coinvolta dai temporali infine anche la Campania con punte di 50-60mm tra le province di Caserta e di Napoli, segnalato qualche allagamento a Napoli nelle stazioni sotterranee delle metropolitane con disagi mattutini nella circolazione.

Meteo lunedì 23 settembre: Nord: ampie schiarite in avanzamento sul nordovest, ancora instabile perturbato sul nordest e l’Emilia Romagna con piogge e temporali localmente intensi, specie su bassa Emilia, Trentino e Friuli. Graduale miglioramento tra la sera e la notte. Centro: ulteriore peggioramento su Toscana, Umbria e Marche con piogge e temporali in rapida estensione al Lazio e l’Abruzzo tra le ore pomeridiane e le prime serali. I fenomeni potranno assumere locale carattere di nubifragio. In serata-nottata rapido miglioramento a iniziare da ovest. Sud: residui temporali tra bassa Campania, Calabria tirrenica, Basilicata e Puglia salentina. Qualche piovasco in arrivo sulla Sicilia tirrenica. In serata si guasta in Campania con nuovi rovesci e temporali. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo al Centro Nord. In diminuzione al Sud. Venti tesi meridionali in rotazione dalla sera dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi, localmente agitati i bacini meridionali.

Roma

Domani condizioni di tempo stabile sulla Capitale con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, sole prevalente nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +16°C e +26°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutto il Lazio con qualche nube al mattino e ampi spazi di sereno al pomeriggio; i cieli saranno sereni anche nelle ore serali.