“Movida sicura”, weekend di controlli dei carabinieri: 9 giovani denunciati

Per tutto il weekend, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito minuziosi controlli nel territorio di competenza, al fine di garantire una movida sicura.

Il bilancio è di 9 giovani denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza, sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Per loro è scattato anche il ritiro di patente e, in un solo caso, anche il sequestro, ai fini di confisca, del veicolo.

Nel corso dei numerosi dispositivi di controllo sulle vie principali, i Carabinieri hanno anche sanzionato altri 6 conducenti di veicoli, trovati alla guida con un tasso alcolemico di poco superiore al consentito. Hanno evitato la denuncia a piede libero ma sono comunque stati segnalati all’Autorità Amministrativa per guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 104 persone e eseguito accertamenti su 75 veicoli.