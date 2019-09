Controlli sul litorale: 12 automobilisti multati, ritirate 2 patenti e sequestrato un veicolo

Proseguono incessanti i controlli serali da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia lungo il litorale.

Nel fine settimana appena trascorso gli agenti delle volanti e gli uomini della squadra amministrativa del Commissariato, con la collaborazione delle pattuglie della locale Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, hanno effettuato numerosi controlli stradali anche con l’utilizzo dell’etilometro, ed hanno ispezionato diversi esercizi pubblici nel comune di Ladispoli.

In particolare, sono state controllate 230 persone, oltre 100 veicoli e 6 esercizi commerciali.

Nell’ambito del servizio sono state elevate 14 contravvenzioni al Codice della Strada e sono state ritirate 2 patenti.

Un veicolo è stato sottoposto a sequestro penale poiché colpito da Provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione.

Nell’ambito dei controlli la squadra giudiziaria del commissariato ha arrestato B.A. civitavecchiese di 37 anni, con precedenti specifici, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, fermato su via Aurelia – Comune di Santa Marinella.

Durante il controllo è stato trovato in possesso di gr. 74 di hashish e 4,5 di cocaina, droga che costituiva la scorta per lo spaccio del weekend nei luoghi della movida civitavecchiese.

L’uomo è stato fermato in compagnia di un 40enne civitavecchiese, proprietario e conducente del veicolo, che è stato denunciato per favoreggiamento personale.