Campidoglio, Raggi presenta la nuova squadra. Ennesimo rimpasto e via 4 assessori “tecnici”

Poco meno di due anni dalle prossime elezioni comunali e le porte girevoli del grad hotel Roma Capitale continuano a girare vorticosamente, infatti oggi in conferenza stampa Virginia Raggi ha annunciato la sostituzione di quattro assessori e vara così l’ennesimo rimpasto di Giunta da quando è stata eletta.

Via Laura Baldassarre dal Sociale, entra Veronica Mammi, assessora alle Politiche Sociali in VII Municipio e moglie dell’ex vicepresidente 5S del Consiglio comunale, Enrico Stefano. Fuori anche Flavia Marzano, le deleghe alla Semplificazione andranno alla sindaca. Veronica Vivarelli, consigliera M5S, già presidente della Commissione competente, sostituisce Rosalba Castiglione al Patrimonio. Pietro Calabrese, attuale presidente della Commissione Mobilità del Comune, rimpiazza Linda Meleo ai Trasporti: quest’ultima prende il posto di Margherita Gatta ai Lavori pubblici.

Nella sostanza escono i “tecnici” ed entrano i “politici” per blindare la sindaca in questa sua faticosa corsa verso fine mandato. Sorprendente è la sostituzione dell’ex assessora Linda Meleo ai trasporti, ritenuta una esperta del settore, con Pietro Calabrese che gode la fama di artigiano e artista più che di esperto di infrastrutture, evidentemente paga le vicende Atac, dalle scale mobili al disastro dei trasporti di superficie senza che il management della società in concordato preventivo ne subisca le conseguenze.

Chi pensava a qualche apertura della Raggi verso nuovi assessori in qualche modo filo Pd in considerazione della svolta di governo nazionale, rimarrà deluso eccettuato il vice sindaco Bergamo che non ha mai nascosto le sue simpatie verso quel mondo.

“I rimpasti come gli avvicendamenti sono il tratto distintivo di una compagine che dopo tre anni e mezzo non è ancora in grado di dare una amministrazione vera alla città” dichiara il gruppo capitolino del Pd con una nota ufficiale. E aggiunge “più che una ‘fase 2’ con il cambio odierno di ulteriori 4 assessori, siamo al record di 19 cambi” che rappresenta “l’ammissione dell’assenza di una visione strategica della città”. La conferma è facilmente riscontrabile nel caos dei servizi ai cittadini e nella paralisi in cui versano le societa’ capitoline.



Inoltre “definire questo cambio, come fa la sindaca, ‘un momento di responsabilità’ è paradossale, dopo che per anni è stata proprio l’irresponsabilità delle non scelte e dell’immobilismo ad avere la meglio sul governo della capitale”.

Per quanto riguarda i rapporti con il Governo il gruppo consiliare del Pd confida che “la politica e soprattutto il governo nazionale prendano al più presto in mano le redini della città intervenendo sui settori nevralgici dei trasporti, dei rifiuti, dell’emergenza abitativa e del sociale”.

Tuttavia qualcosa si muove nella prospettiva politica perché a chi gli chiedeva se nei rinnovi di alcune nomine nelle commissioni potrebbero essere assegnate presidenze al Pd ha risposto, “il segnale è chiaro ma noi siamo molto contenti di come sta andando il governo. Non c’è nessun tipo di preclusione alla collaborazione. Quando si collabora su provvedimenti che sono giusti non c’è colore o differenza politica”.

Un modo come un altro per non farsi spiazzare dalla Capogruppo 5S alla Pisana, Roberta Lombardi, che una entente cordiale con Zingaretti la persegue da oltre un anno.

Giuliano Longo