Atac, il biglietto per il bus arriverà a costare due euro

Da un euro e mezzo a due. Non succederà domani, ma anche per i romani arriverà il temuto aumento del Bit, il biglietto integrato a tempo che rende possibile utilizzare il trasporto pubblico per 75 minuti, con un solo viaggio sulla metropolitana. Il rincaro è previsto nel contratto di servizio siglato nel maggio 2018 fra Trenitalia e la Regione Lazio, messo in bella evidenza dal blog “Odissea quotidiana”.

“A far data dal 1 agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio 2023, per i biglietti e gli abbonamenti di cui alle tabelle, i prezzi saranno così modificati”, recita il contratto a pagina 118. Segue il nuovo prezzario: Bit 2 euro, biglietto Roma 24 ore 9 euro e 30 centesimi, biglietto Roma 48 ore 16 euro e 70 centesimi, biglietto da 72 ore 24 euro, mensili ordinari 46,70 euro.