Trionfale, controlli dei carabinieri: 9 persone denunciate 

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito vari controlli in tutto il territorio di competenza, con una serie di servizi mirati al contrasto di ogni tipo di illegalità e di fenomeni di degrado.

Il bilancio è di 9 persone denunciate a piede libero: un 33enne romano, controllato in via Andersen, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana; un 26enne romano, invece, è stato sorpreso in strada nonostante fosse sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne; un 28enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari, è rientrato in ritardo da un permesso concesso dall’Autorità Giudiziaria; un cittadino argentino di 26 anni è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito; un cittadino romeno di 43 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, in stato di ebbrezza e in atteggiamenti molesti, ha interrotto la circolazione del tram della linea Atac “2”, in partenza da piazzale Flaminio; un cittadino egiziano di 29 anni, ad un posto di controllo alla circolazione, ha mostrato ai Carabinieri una patente di guida risultata contraffatta; infine, tre donne di 16,31 e 48 anni, per aver rubato capi di abbigliamento e prodotti cosmetici da un negozio di corso Francia.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 174 persone e eseguito accertamenti su 83 veicoli.

Otto giovani sono stati segnalati, quali assuntori di sostanze stupefacenti, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.