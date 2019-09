Roma

Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite al mattino, qualche nube nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte e nella notte si attendono piogge sparse. Piogge anche domenica mattina prima di un generale peggioramento che porterà maltempo con temporali intensi sia nel pomeriggio sia nella serata. Temperature in netto calo.

Lazio

Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite al mattino, nubi in aumento a partire dal pomeriggio e poi anche nelle ore serali; piogge attese nella notte. Tempo instabile nella giornata di domenica con qualche pioggia al mattino, localmente più abbondante sulla costa; al pomeriggio come anche in serata si attendono temporali intensi su tutti i settori.

Ampi spazi di sereno nelle ore diurne al Nord, con solo qualche innocuo addensamento sui settori occidentali. Nuvolosità in aumento anche ad Est in serata, mentre in nottata sono attesi i primi acquazzoni e temporali ad iniziare dal Nord Ovest. Sole prevalente al mattino al Centro Italia, mentre al pomeriggio al nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dal versante tirrenico. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata ma con tempo asciutto, prima che in nottata le prime piogge bagnino le coste di Lazio e Toscana.

Tempo stabile e generalmente soleggiato nelle ore diurne sulle regioni meridionali e in particolare su quelle Peninsulari. Qualche nube in più sulle Isole ma senza fenomeni di rilievo, mentre in serata e in nottata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su tutte le zone.

Temperature minime in generale diminuzione, massime invece in lieve aumento.