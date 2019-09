Fiamme al mercato del Quadraro, distrutti due banchi

Fiamme nella notte nel mercato rionale di piazza dei Tribuni, in zona Quadraro a Roma. L’incendio e’ divampato intorno alle 23 all’interno di un banco di vendita dei fiori e ha poi avvolto anche un chiosco limitrofo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non risultano esserci feriti. Al vaglio le cause dell’accaduto.