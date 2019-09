Sulla A1 Milano-Napoli-Diramazione Roma sud, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedi’ 23, martedi’ 24, mercoledi’ 25 e giovedi

26 settembre, sara’ chiusa l’entrata della stazione di San Cesareo, verso il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), con orario 22:00-5:00. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Monteporzio Catone.