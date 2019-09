Trevignano Romano, chiede denaro e aggredisce autista Cotral: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un 38enne romano con le accuse di interruzione di pubblico servizio, tentata estorsione e percosse.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, si trovava a bordo di un bus Cotral diretto a Bracciano. Appena iniziata la corsa da Trevignano, il 38enne ha dapprima infastidito, poi minacciato e picchiato il conducente dell’autobus, mentre il veicolo era in movimento, pretendendo da lui il denaro necessario all’acquisto di un biglietto ferroviario per tornare a casa.

L’autista, per non mettere a repentaglio l’incolumita’ degli altri passeggeri presenti, ha fermato la marcia del bus e l’uomo e’ fuggito in strada. Fortunatamente, lungo la strada, era presente un posto di controllo dei Carabinieri che, allertati a voce dalla vittima, hanno subito rintracciato e fermato il responsabile L’arrestato e’ stato rinchiuso nel carcere di Civitavecchia.