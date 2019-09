Roma, preso in giro sul bus tira fuori un coltello e minaccia 18enne

Stanco di essere preso in giro sull’autobus 38 dell’Atac da un gruppetto di ragazzini ha tirato fuori un coltello e ha minacciato uno di loro, un 18enne. Per questo, un egiziano di 64 anni, e’ stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti ieri a Circonvallazione Gianicolense. Le accuse a carico del 64enne, incensurato e regolare in Italia, sono quelle di interruzione di pubblico servizio, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Alla base delle prese in giro, si precisa, non ci sarebbero motivi razziali. Circa un’ora dopo l’intervento dei carabinieri l’autobus e’ ripartito.