Piano evacuazione ordigno bellico, le raccomandazioni per i proprietari di casa e animali

Chiudere le tapparelle o persiane e lasciare aperte le finestre a vetri. Chiudere il rubinetto del gas centrale. Sono queste le raccomandazioni diramate oggi dai Comuni di Zagarolo e Palestrina in vista delle operazioni di evacuazione del prossimo 22 settembre in località Torresina per il disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato a fine agosto.

NUMERO DI EMERGENZA

un numero unico di emergenza per fornire assistenza alla popolazione.

Il numero unico di emergenza è attivo a tutte le ore da Venerdì 20 Settembre 2019 ed è raggiungibile allo

06 97742600.

Il servizio con operatore è garantito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fino alla riapertura del traffico veicolare e del transito pedonale previsto per le ore 14.00 di Domenica 22 Settembre.

RACCOMANDAZIONI PER ANIMALI

Per gli animali di grossa taglia o allevamento, il proprietario deve garantire l’evacuazione o la chiusura degli stessi in un recinto sicuro che non ne consenta l’uscita. Per gli animali domestici invece il proprietario può portali con sé presso i due centri di accoglienza (Palazzo Rospigliosi e Pala Iaia) obbligatoriamente al guinzaglio o nel trasportino, oppure lasciati in un luogo sicuro e recintato che non ne contenta l’uscita.