La perturbazione che dal Nord Europa ha raggiunto la nostra penisola scorrerà in giornata verso sud e mollerà lentamente la presa al Nord, ma si concentrerà sulle regioni centrali, specie adriatiche, con rovesci e temporali localmente intensi e grandinigeni. Entro sera raggiungerà il Sud con fenomeni localmente forti sul versante adriatico. Vediamo nel dettaglio:

PROSSIME ORE. Al Nord schiarisce sul Triveneto a partire dalle Alpi salvo lieve variabilità diurna sulle Prealpi trentine, ultimi piovaschi su Piemonte occidentale e Romagna, in esaurimento e con tendenza a schiarite da nord sulla Val Padana. In serata ampie schiarite un po’ ovunque. Al Centro tempo instabile con piogge e temporali sul versante adriatico, anche intensi sulle zone interne, ma in attenuazione in serata con tendenza a schiarite a partire dalle Marche. Instabilità a tratti sul versante tirrenico con temporali sparsi più frequenti sul basso Lazio, ma in attenuazione entro sera e con tendenza a schiarite. In Sardegna fenomeni brevi ed isolati solo versante tirrenico. Al Sud instabilità in aumento con piogge e temporali che diverranno localmente intensi in Puglia, specie centro-settentrionale, entro sera anche in Campania, Lucania e alta Calabria, sporadici o assenti sul resto della Calabria e in Sicilia. Venerdì miglioramento, salvo ultimi piovaschi al Sud. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Roma

Tempo asciutto domani nel corso della giornata con molte nubi al mattino, mentre al pomeriggio si attendono schiarite sempre più ampie. Cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +27°C.

Lazio

Molte nubi al mattino su gran parte del territorio, possibili piogge sulla costa centrale; maggiori schiarite al pomeriggio sui settori centrali e settentrionali, locali precipitazioni sulle aree interne del Basso Lazio. Tempo asciutto in serata su tutti i settori.