Fisco: maxi evasione da 30 mln nel settore carburanti, 6 arresti

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Pistoia Claudio Curreli e portate avanti dalle fiamme gialle di Montecatini Terme, sono partire da controlli della societa’ delle dogane nei confronti di una societa’ operante nella provincia di Pistoia, attiva nella distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi. Per gli inquirenti, la societa’ toscana, operante nel comune di Pescia, era il “terminale privilegiato” di altre societa’ con sede nel territorio nazionale, attraverso le quali sarebbe stata posta in essere un’ evasione all’iva milionaria.

Otto le societa’ fittizie create dall’organizzazione criminale ed intestate a “prestanomi”, attraverso le quali il fisco sarebbe stato frodato per oltre 30 milioni di euro.