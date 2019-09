Elisoccorso, Tar Lazio sospende la procedura di gara nel Lazio

E’ sospesa l’efficacia dei provvedimenti con i quali la Regione Lazio ha instaurato la procedura d’appalto comunitaria per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero del valore di quasi 54 milioni di euro. L’ha deciso il Tar del Lazio con due ordinanze con le quali ha accolto le richieste di sospensione della procedura fatte dalle societa’ Elifriulia e Babcock Mission Critical Services Italia, tra le principali aziende del settore.

Dopo aver sospeso i termini per la presentazione delle offerte (con un decreto monocratico emesso a fine luglio) adesso il Tar ha accolto anche in sede collegiale – con ordinanza – le richieste delle due societa’.

I giudici hanno considerato che i ricorsi appaiono, a una lettura propria della fase cautelare del procedimento giudiziario, assistiti “da elementi di evidente fondatezza, in quanto le previsioni del bando di gara, segnatamente quelle relative alle cosiddette basi HEMS (ossia, le aree da cui gli elicotteri decollano e nelle quali atterrano), si presentano estremamente generiche e mal formulate, con la conseguenza che appare verosimile l’impossibilita’ rappresentata dalla parte ricorrente di formulare un’offerta seria e adeguatamente ponderata”.

L’effetto e’: accoglimento delle istanze cautelare con fissazione l’11 febbraio 2020 della discussione di merito dei ricorsi proposti.