Dieci veicoli in fiamme vicino al liceo Danti Alighieri: indagini a Roma

Incendio in via Via Ennio Quirino Visconti

nel quartiere Prati, davanti al Liceo ginnasio Dante Alighieri.

In fiamme circa 11 mezzi parcheggiati. In particolare a finire

carbonizzati sono stati 9 scooter e 2 auto. Sul posto i Vigili

del fuoco che hanno spento le fiamme.

Per l’incendio dei veicoli, tra cui una Smart e una minicar, risulta annerita una facciata del Dante Alighieri. Secondo quanto si apprende, si sarebbero rotti anche alcuni vetri delle finestre del liceo classico. Nessuno e’ rimasto ferito ne’ intossicato. Sul posto vigili del fuoco, polizia e agenti della polizia locale di Roma Capitale.