Campidoglio, Giachetti si dimette da consigliere

Roberto Giachetti, deputato Pd in predicato di aderire ai nuovi gruppi parlamentari renziani di ItaliaViva, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni da consigliere dell’Assemblea capitolina, dove era stato eletto con il Partito democratico nel 2016 all’esito della campagna elettorale da candidato sindaco, dove venne sconfitto da Virginia Raggi. Al suo posto, una volta formalizzate le decisioni, scorrendo le liste dei non eletti Pd dovrebbe entrare in Campidoglio Anna Paola Concia, anche lei renziana: Concia potrebbe confluire nel Misto come espressione di Italia Viva.