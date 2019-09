San Pietro, polizia di Stato e Polizia Roma Capitale effettuano controlli straordinari antiabusivismo

Gli agenti del commissariato Borgo, insieme a quelli dell’Ispettorato Vaticano e di Roma Capitale, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario antiabusivismo nella zona di San Pietro.

Tra le 25 persone controllate 2 sono state condotte al gabinetto interregionale di Polizia Scientifica per essere identificate, 2 all’ufficio immigrazione, 10 sono state colpite da ordine di allontanamento e 2 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria; infine gli agenti hanno emesso 10 sanzioni amministrative delle quali 2 per vendita senza autorizzazione ed 8 per promozione turistica senza autorizzazione.