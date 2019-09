Rifiuti, Minnucci (Pd): «La Regione dice no a Pian dell’Olmo»

“La direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha appena espresso con nota n° 0733768 il suo dissenso al progetto per la realizzazione di una Piattaforma per lo smaltimento definitivo dei residui prodotti dal processo dell’End of Waste nell’area di Pian dell’Olmo, nel territorio di Roma a confine con il Comune di Riano” lo ha detto il Consigliere Regionale del Lazio, Emiliano Minnucci. “Un atto tecnico importantissimo soprattutto per i cittadini di Riano e di tutta la Valle del Tevere che possono finalmente tirare un grosso respiro di sollievo in vista della prossima Conferenza dei Servizi. Un atto inoltre – ha concluso Minnucci – che sottolinea e rilancia ciò che i cittadini di Riano e dei comuni limitrofi sostengono da anni: ossia che quella frazione di territorio, per tutti i vincoli evidenziati, non può ospitare un impianto di smaltimento rifiuti ma, piuttosto, necessita di una seria riqualificazione ambientale a favore della crescita e dello sviluppo di tutta l’area metropolitana”.