“Il mondo delle cure palliative”, un manuale per giovani medici

“Il mondo delle cure palliative” è il titolo dell’incontro che si terrà oggi, ore 16.00, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, promosso dal Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita dell’Università Cattolica (Aula Brasca, L. go A. Gemelli, 8).

Durante l’incontro, al quale parteciperanno esperti del tema e docenti dell’Ateneo, verrà presentato un manuale per giovani medici, scritto da Adriana Turriziani, coordinatore didattico del master in Cure Palliative della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, e da Giovanni Zaninetta, responsabile dell’Hospice Domus Salutis di Brescia.

“Il manuale – spiegano gli autori – affronta il tema delle cure palliative proponendo accanto ai tradizionali “saperi” clinici altri, più specifici della disciplina: il dolore totale, il cammino di consapevolezza della persona malata, le conversazioni difficili sul finire della vita, il processo decisionale, l’approccio interdisciplinare e la relazione di cura capace di favorire la condivisione del piano assistenziale. Si delinea così un nuovo paradigma di cura che deve essere in grado di garantire una risposta positiva a questi “nuovi” bisogni, agendo in modo precoce, coordinato e integrato, così da assicurare la necessaria continuità assistenziale tra professionisti, tra i luoghi delle cure palliative (l’ospedale, il domicilio, gli hospice le residenze per anziani) e il tempo delle cure palliative, al momento della diagnosi, della dimissione dall’ospedale, delle ricadute, della prossimità alla morte”.

L’incontro sarà aperto da Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, e Massimo Antonelli, Direttore del Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita.

Introdurranno la presentazione del libro a cura degli autori Gianlorenzo Scaccabarozzi, Direttore del Dipartimento della Fragilità ASST Lecco, e Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo e dell’UOC Riabilitazione Geriatrica Columbus (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS).

A seguire si terrà una tavola rotonda dal titolo “Diritto a morire o diritto a morire bene?” moderata da Italo Penco, Direttore sanitario del Centro di Cure Palliative Fondazione Sanità e Ricerca (Roma) e Presidente della Società Italiana di Cure Palliative, e Massimo Antonelli, alla quale parteciperanno Filippo Anelli, Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Roberto Bernabei e Pierangelo Lora Aprile, Responsabile Area “Cure Palliative”, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) e Gianlorenzo Scaccabarozzi.