Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa si sta riversando sulle regioni settentrionali distribuendo i primi fenomeni ad inizio giornata di mercoledì sull’estremo Nordest e sull’alto Adriatico. In giornata piogge e temporali si estenderanno al Nordovest ma anche a parte del Centro, mentre giovedì scivoleranno verso sud interessando soprattutto il versante adriatico e parte della Sicilia. Contemporaneo miglioramento da nord con generale calo delle temperature, salvo gli ultimi rovesci che fino a venerdì si attarderanno sul versante ionico.

METEO MERCOLEDÌ. Sarà soprattutto dal pomeriggio che i fenomeni cominceranno ad intensificarsi in modo più vistoso al Nord, con piogge e temporali in estensione da est verso ovest, più frequenti tra Prealpi e alte pianure. Entro sera piogge e temporali sul settore lombardo-veneto, localmente forti in pianura, fenomeni anche su Emilia ed ovest Piemonte. Contemporaneamente fenomeni in attenuazione sull’estremo Nordest, ma rovesci in arrivo su Romagna, Marche, Toscana interna e Appennino centro-settentrionale, qualche fenomeno più isolato possibile fin sull’alta Puglia entro fine giornata. Sul resto d’Italia il tempo si manterrà stabile ed in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso.

METEO GIOVEDÌ. Aperture al Nord a partire dal Triveneto, ancora nubi altrove con residue piogge su basso Piemonte ed Emilia Romagna ma con tendenza a schiarite nella seconda parte della giornata. Inizialmente instabile al Centro con piogge e temporali soprattutto sulle regioni adriatiche, anche forti, ma si esauriscono i fenomeni tra pomeriggio e sera a partire da Toscana e Marche con tendenza a schiarite. Qualche piovasco sulla Sardegna orientale. Al Sud prime piogge al mattino su alta Puglia, Molise, alta Campania, localmente su ovest Sicilia, poi peggiora sul resto della Puglia con piogge e temporali localmente forti e qualche fenomeno fin su Basilicata, alta Calabria ed ovest Sicilia.

METEO VENERDÌ. Il tempo migliora su tutto il Centro-Nord ma anche su gran parte del Sud peninsulare. Gli ultimi rovesci si attardano su Sicilia ionica e bassa Calabria, attenuandosi in serata. Temperature ormai ridimensionate su praticamente tutta Italia.