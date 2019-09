Riscaldamento a pavimento per la vostra casa

Il riscaldamento a pavimento è un sistema di climatizzazione che offre numerosi vantaggi a chi lo installa. Dal risparmio energetico immediato sino al rimborso fiscale,rappresenta un ottimo investimento per migliorare il comfort abitativo e tutelare l’ambiente.

Il riscaldamento a pavimento è un sistema di climatizzazione tornato molto in voga negli ultimi anni a seguito delle migliorie tecnologie dell’impianto, che consentono di migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione e risparmiare quindi sulle spese.

L’investimento iniziale, rispetto ad altri sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento è più alto, ma si riesce in un medio periodo a rientrare delle spese grazie al risparmio ottenuto.

Si può installare sia in edifici di nuova costruzione sia in abitazioni già esistenti e, se si sceglie una ditta in grado di offrire il top di gamma, non c’è bisogno di un intervento strutturale importante.

Cos’è e come funziona

Esistono due tipologie di riscaldamento a pavimento, ad acqua ed elettrico. Nel primo caso, l’impianto è costituito da tubazioni, nel secondo da resistenze elettriche. Il tutto viene disposto sotto il pavimento e appoggiato su pannelli isolanti.

Il calore viene emesso dal basso verso l’altro ed alimentato con l’elettricità o attraverso il riscaldamento dell’acqua mediante caldaia. In questo caso la soluzione più consigliata è quella di installare una pompa di calore o dei pannelli fotovoltaici per riscaldare l’acqua, facendo così una scelta di sostenibilità ambientale.

Per ottenere un risultato eccellente nella realizzazione di un impianto con riscaldamento a pavimento, bisogna valutare diversi aspetti ed affidarsi a ditte specializzate, visto che la corretta installazione incide molto sulla durata dell’impianto.

Le tubazioni sono un elemento critico, perché devono essere resistenti allo schiacciamento e alla corrosione, al fine di evitare spese per manutenzione e sostituzione. Il materiale più utilizzato è il polietilene o una combinazione di metallo e plastica.

Il pannello isolante deve invece presentare un disegno che si incastri perfettamente alla tubatura scelta, così da non occupare troppo spazio. Il materiale utilizzato è solitamente il polistirolo sagomato o il sughero per via del suo isolamento acustico.

Troviamo poi il foglio in pvc per irrobustire il pannello isolante, i collettori per regolare l’apertura e la chiusura dell’acqua ed il massetto, lo strato di calcestruzzo che funziona come elemento riscaldante.

Il riscaldamento a pavimento elettrico ha una composizione molto simile, con l’unica differenza che al post delle tubazioni troviamo un filo conduttivo.

I vantaggi

Il riscaldamento a pannelli radianti comporta diversi vantaggi, che portano i clienti a preferirlo ad altre forme di climatizzazioni.

Il più importante è quello economico. Nonostante la spesa iniziale sia ben più alta rispetto agli impianti di riscaldamento soliti, si rientra dell’investimento in un tempo limitato perché si risparmia oltre il 25% all’anno sulle bollette sin da subito.

L’impianto può essere inoltre convertito facilmente ad impianto di raffreddamento e questo comporta un ulteriore risparmio evitando i costi del climatizzatore.

I vantaggi sono anche relativi alla qualità del riscaldamento. Il calore infatti viene diffuso in maniera uniforme, mantenendo una temperatura costante in tutto l’ambiente. L’aria inoltre non si riscalda e quindi non consente la diffusione di polveri e acari nelle stanze, con conseguente beneficio per il benessere degli abitanti, soprattutto per chi ha delle allergie. .

La bassa temperatura che occorre per l’attivazione dell’impianto infine, permette l’utilizzo di energie rinnovabili per alimentare le tubazioni e questo comporta un risparmio nelle emissioni e nel consumo di prodotti inquinanti.

Un vantaggio che può essere considerato secondario, ma che alla lunga torna molto utile, è la poca manutenzione rispetto ad altri impianti. Bisogna infatti solo effettuare il lavaggio delle tubature nel caso si utilizzi l’acqua e un controllo periodico sul buon funzionamento delle resistenze nel caso di impianti elettrici. L’assenza di manutenzione è ovviamente correlata all’ottima installazione all’inizio. La scelta della ditta che esegue i lavori è quindi fondamentale per non avere disagi nel lungo periodo, rischiando anche di dover spostare i pavimenti.

Gli Incentivi Fiscali

Il riscaldamento a pavimento comporta un miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione e per questo motivo rientra nel Bonus Casa 2019, la normativa che regola gli sgravi fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione effettuati sulle abitazioni.

Lo sconto è del 50% sulla spesa totale, che verrà poi restituito mediante rate annuali di pari importo suddivise in 10 anni. Per richiedere l’agevolazione consegnare all’Agenzia delle Entrate tutta la documentazione relativa ai costi mediante bonifico parlante, che conterrà i dati del richiedente, i dati fiscali della ditta e la causale. A completare la richiesta c’è il caricamento sul sito dell’Enea dei documenti che attestino il miglioramento energetico e i costi sostenuti per la sostituzione. Le ditte ben organizzate seguono solitamente quest’aspetto in maniera diretta, agevolando così il cliente nel rispetto di tutti i passaggi richiesti dalla normativa. Ristruttura 4.0 effettua questo tipi di servizio, seguendo passo passo il cliente anche nella richiesta delle agevolazioni. In questo modo, non si rischia di perdere il vantaggio e si è più sereni nell’intraprendere l’investimento.