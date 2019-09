Perché è importante delegare per una crescita dell’azienda

Gestire un’attività, un business o un’azienda, comporta soddisfazioni ma anche e soprattutto un notevole carico di responsabilità: l’imprenditore, per quanto possa essere efficiente, non può concretamente riuscire a tenere sotto controllo le dinamiche interne ed esterne all’azienda e, proprio il controllo risulta invece basilare per ottimizzare quelle che sono le fasi intermedie dei normali processi di gestionevolte al raggiungimento di ogni obiettivo di business.

Dai processi produttivialla gestione fiscale ed economica, dalla gestione delle risorse umane ai piani marketing e di comunicazione fino ad arrivare alla strategia da attuare, ogni azione necessita di un controllo efficace e ottimizzato utile alla crescita dell’azienda: proprio da qui nasce l’esigenza e la necessità di delegare compiti alle risorse adeguate e di affidare il tutto ad una società di consulenza aziendale.

Perché è importante delegare?

Un’attività di successo, prevede al vertice, un professionista in grado di svolgere i propri compiti in maniera proficua e proattiva, seguendo specifici protocolli: l’imprenditore ha pertanto il ruolo di stabilire quale team di collaboratori sarà in grado di supportarlo, delegare a ogni risorsa specifiche attività rapportate ad altrettante specifiche competenze, stabilire procedure e modelli operativi da attuare e tenere sotto controllo l’andamento della stessa operatività collaborando e operando per correggerne eventuali criticità, valorizzando invece i punti di forza.

Delegarerisulta quindi importante poiché consente di esercitare più facilmente il controllo su tutte le attività aziendali che necessitano di particolare impegno, e che sono alla base del processo di crescita di ogni azienda.

La delega, consente pertanto di organizzare e ripartire i compiti aziendaliin maniera strutturata, alleggerirne le procedure rendendole più funzionali, ottimizzare le singole competenze così come il tempo impiegato nello svolgimento di tali processi volti al successo inevitabile di ogni attività imprenditoriale.

Come fare a delegare le attività aziendali previste?

Per delegare in maniera ottimale e soprattutto funzionale, l’imprenditore deve prima di tutto organizzare quelli che sono i compiti che devono essere assolti all’interno dell’azienda così come le azioni necessarie, sia sul breve che sul lungo termine, stabilendo “deadline” specifiche attraverso un programma ben definito

Definito il piano di azione è necessario individuare le risorse umane più adatte in funzione delle mansioni previste: di norma è questa una delle principali problematiche pronte ad affliggere ogni imprenditore, poiché non è mai facile gestire i rapporti umani così come reperire figure professionali realmente valide e competenti con cui instaurare un rapporto di collaborazione, fiducia edialogo.

L’imprenditore in questo caso gioca un ruolo idealmente fondamentale poiché deve essere in grado di selezionare accuratamente le giuste persone a cui affidare differenti ruoli e compiti in grado di garantire all’azione, la necessaria produttività.

Proprio la fiducia, oltre alle competenze e alle abilità devono rappresentare i fondamenti di tale scelta, e tale caratteristica può essere conquistata e manifestata solo con la corretta comunicazionecol personale, basilare poiché permette all’imprenditore di essere chiaro nell’assegnazione di ruoli e mansioni, evitando ogni genere di equivoco.

Una comunicazione corretta permette inoltre di trasmettere al team la vera identità aziendale, quella che è la mission e i principi che costituiscono l’attività, necessari affinché ogni elemento sappia come rappresentarla al meglio.

La comunicazioneè l’elemento chiave che consente all’imprenditore di manifestare la fiducia che nutre nei confronti del team, offrendo nuovi stimoli e il desiderio di proattività e permettendo di operare in un ambiente sereno e meritocratico.

Alla delega è affiancato il controllodi quello che accade all’interno dell’azienda: spetta all’imprenditore osservare, ascoltare e raccogliere feedback dai propri collaboratori, monitorando l’andamento della strategia in fase di attuazione e individuandone in questo modo eventuali criticitàsulle quali è necessario intervenire. Solo in questo modo la delega potrà risultare realmente efficace e coerentemente il business potrà essere proiettato verso nuovi obiettivi, sempre più profittevoli.

Se sei un professionista o titolare di una PMI e desideri ricevere una consulenza aziendale e strategica personalizzata, Aziendo è a tua disposizione per fornirti tutti gli strumenti più utili a supporto della tua attività. Richiedi subito ulteriori informazioni.