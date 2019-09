Offese onore Mattarella: rinviato a giudizio generale Pappalardo

Processo in vista per il generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri Antonio Pappalardo, accusato del reato di vilipendio del Capo dello Stato per averlo definito, in presenza di altri, “un usurpatore”. Il gup Tamara De Amicis, accogliendo una richiesta del pm Sergio Colaiocco, ha rinviato a giudizio il 73enne ufficiale che il 21 dicembre 2017, nella veste di presidente del ‘Movimento Liberazione Italia’, si presento’ al Quirinale, senza essere ricevuto, per notificare “un verbale d’arresto a carico di Sergio Mattarella” per il reato di “usurpazione del potere politico”. Pappalardo, presente oggi in udienza, ha cosi’ commentato il rinvio a giudizio: “Ho chiesto io stesso al giudice di andare a processo. Voglio capire se ci sara’ un giudice che mi spieghera’ se quello che ho fatto e’ un qualcosa di illegale o meno. Oppure e’ lo stesso Mattarella ad essere stato votato da un parlamento illegittimo? Questa domanda merita o no una risposta?”. Il processo avra’ inizio il prossimo 10 marzo.