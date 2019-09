Meteo Roma, aria fredda dalla Russia: temporali e crollo termico

Ultime ore dell’estate ‘settembrina’, ma da domani l’arrivo di aria fredda dalla Russia portera’ temporali e un brusco calo delle temperature prima del nuovo, deciso miglioramento atteso per il weekend. A prevederlo sono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui – dopo l’apice, previsto per oggi, di questa ondata di caldo fuori stagione – lo scenario mutera’ radicalmente tra domani e dopodomani prima al nord e poi al centro:

l’aria fredda contrastera’ con quella piu’ calda preesistente, dando origine ad una prima fase temporalesca.

In particolare, gia’ mercoledi’ mattina il peggioramento colpira’ il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia orientale. E con il passare delle ore il quadro meteo evolvera’ anche nel resto del nord in temporali e grandinate a carattere sparso. Giovedi’ rovesci, temporali e grandinate investiranno le Marche, l’Abruzzo, il Molise e – in serata – la Puglia.

Piogge abbondanti e improvvise anche su Toscana (specie centro-meridionale) e Lazio (Roma compresa).

Oltre ai temporali e’ atteso un importante crollo delle temperature. Le regioni dove si avvertira’ maggiormente questa discesa dei termometri saranno quelle settentrionali e gran parte del versante adriatico, dove si potranno registrare fino a 8/10 gradi in meno rispetto ai valori attuali.