Lazio, un milione per progetti nel settore dell’agroalimentare

La Regione Lazio ha bandito la misura PSR per i Progetti di Filiera Organizzata per “potenziare e valorizzare le diverse filiere produttive agroalimentare operanti nel territorio”. Lo comunica l’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, sottolineando che “il bando mette a disposizione 1.050.000 euro e ha per beneficiari i Soggetti capofila dei partenariati, che intendono costituirsi in ‘filiera organizzata’ come soggetti giuridici associativi rappresentativi degli agricoltori o delle imprese di commercializzazione e trasformazione”.

Il soggetto che intende presentare domanda di sostegno e’ tenuto a promuovere la costituzione di una filiera organizzata attraverso “la realizzazione di un’adeguata attivita’ di animazione e informazione al fine di garantire la massima diffusione delle opportunita’ legate alla filiera e tale attivita’ deve essere svolta prima di presentare domanda di sostegno”, “la sottoscrizione di un Accordo di filiera tra i partecipanti, sia diretti che indiretti, che chiarisca scopi e finalita’, stabilisca i ruoli, definisca operazioni e progetti attivati a sostegno della filiera e la durata dell’Accordo”;

“la presentazione di un Progetto di filiera organizzata, che indichi gli obiettivi economico/finanziari che si intende raggiungere, definisca l’elenco dei partecipanti diretti e indiretti e individui gli interventi e gli investimenti che i partecipanti si impegnano a realizzare attraverso le Misure del PSR Lazio che intendono attivare”.

Per tutti i dettagli sulla presentazione della domanda e i termini del bando e’ possibile consultare il BURL e www.lazioeuropa.it