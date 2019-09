Ladispoli, un teatro in memoria di Marco Vannini

È stato intitolato a Marco Vannini, il

ragazzo ucciso a maggio 2015 nella casa della fidanzata, il

teatro di via Yvon de Begnac a Ladispoli.

La cerimonia si e’ svolta alla presenza del sindaco di

Ladispoli, Alessandro Grando e dei genitori di Marco, Marina e

Valerio, che continuano la loro battaglia in tribunale in memoria

del loro unico figlio.

#noninmionome campeggia su vetrine e portoni nelle comunita’ di

Cerveteri, dove Marco viveva, e Ladispoli ed e’ diventata una

vera e propria mobilitazione nazionale. Ricordiamo infatti che in

secondo grado Antonio Ciontoli, il suocero di Marco, colui che

secondo la sentenza avrebbe materialmente sparato a Marco, ha

avuto una condanna ridotta a 5 anni per omicidio colposo,

rispetto ai 14 del primo grado, mentre i figli Martina e Federico

e la moglie 3. La parola ora spetta alla Cassazione.