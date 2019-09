Campidoglio: nasce Osservatorio erogazione assegni a disabili

L’Amministrazione capitolina ha istituito l’Osservatorio sull’andamento dell’applicazione delle linee guida e sull’omogeneità nella modalità di erogazione degli assegni di cura e dei contributi di cura in favore delle persone con disabilità gravissima, con sede presso il Dipartimento Politiche Sociali. L’obiettivo è verificare la corretta applicazione delle Linee Guida adottate dalla Giunta e monitorare l’insorgenza di eventuali criticità, coinvolgendo gli uffici competenti a cui inoltrare le segnalazioni.

Attività e composizione dell’Osservatorio ricevono impulso da una Direttiva dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre. L’organismo sarà composto dall’Assessora, dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, dai Direttori delle Direzioni Socio-educative dei Municipi, da una Rappresentante della “Consulta Cittadina Permanente per i problemi delle persone handicappate” e da un Rappresentante di ogni Consulta municipale per le persone con disabilità. Integrerà le iniziative già sistematizzate a sostegno di persone non autosufficienti con disabilità gravissima, titolari di diritto riconosciuto ad un contributo economico alle cure.

La misura è finanziata dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e distribuita dalla Regione Lazio ed è erogabile per tutte le persone in condizione di disabilità gravissima, che si tratti di bambini, adulti o anziani.

“Abbiamo voluto dare un segnale chiaro di ascolto permanente per monitorare l’operato dell’Amministrazione e formulare eventuali proposte migliorative su una misura fondamentale per l’attuazione dei diritti delle persone con disabilità gravissima”, afferma l’Assessora Laura Baldassarre. “Chi ha diritto ad un sostegno economico deve riceverlo. Questo era l’impegno che avevamo assunto e che rispetteremo”.