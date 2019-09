Vaccini: sindaco Fiumicino, in aeroporto servizio aperto a tutti

“Ringrazio il dott. Alessandro Lattanzi, Direttore del presidio medico che si trova presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” Fiumicino per il servizio che lui e la sua squadra offrono non solo a chi transita dall’aeroporto, ma a tutti coloro che hanno bisogno di vaccini e visite mediche specifiche”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. Presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, infatti, e’ attivo l’ambulatorio diretto dal dott. Lattanzi dove e’ possibile accedere alle vaccinazioni per la febbre gialla, l’encefalite giapponese, l’epatite A e B, all’antitetanica e antidifterica, all’antimeningococcica, l’antitifica e l’anti colera. Inoltre e’ possibile sottoporsi alle visite mediche per il rinnovo o il rilascio della patente per l’auto e la moto, per quella nautica, per l’iscrizione nelle Matricole della Gente di mare e per l’idoneita’ per svolgere l’attivita’ di palombari. “Un servizio molto variegato – sottolinea Montino – aperto a tutti coloro che ne hanno bisogno. E anche un supporto molto importante alla rete sanitaria della nostra citta’ e ai nostri concittadini che spesso non trovano l’assistenza che cercano”. L’ambulatorio si trova nella palazzina torre uffici 1 ed e’ aperto dal lunedi’ al venerdi’, dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00. Le prestazioni vengono eseguite solo per appuntamento telefonando allo 06/65953251 o scrivendo alla email: usma.fiumicino@sanita.it. Agli stessi recapiti e’ possibile avere le informazioni riguardo i costi dei vaccini e delle prestazioni medico legali. Per via di alcuni ritardi nella fornitura, per alcuni vaccini sono possibili dei ritardi nella prestazione; questa informazione viene data direttamente per telefono durante la richiesta di appuntamento. Al telefono risponde solo personale sanitario.