V MUNICIPIO, ASSOTUTELA: “RAGGI CHIARISCA SU LITE GRILLINI”

“Apprendiamo da fonti stampa che lo scorso giovedì il minisindaco del V Municipio in quota Movimento 5 Stelle, Giovanni Boccuzzi, sarebbe stato aggredito con un morso al naso da un altro consigliere pentastellato del municipio V. Si tratta di un episodio preoccupante e illogico, manco fossimo tornati ai tempi della preistoria. Ricordiamo al Movimento 5 Stelle che sono esponenti istituzionali, eletti dal popolo, e prima di ogni altra cosa – come regola cardine del buon vivere civile – devono insegnare rispetto e buona educazione: non siamo animali, siamo essere umani. Una realtà scontata ma che ogni tanto qualcuno sembra dimenticare. Chiediamo dunque che i diretti interessati facciano chiarezza sull’accaduto e che anche la sindaca Raggi si esprima richiamando i suoi all’ordine”.

Così, in una nota, il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato, già candidato sindaco al Comune di Roma.