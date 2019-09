Caso Cerciello, Hjorth alla mamma: «Nessuno è perfetto»

“Cara mamma, voglio scusarmi ancora per la rissa che ho scatenato l’ultima volta che sono stato qui.

Mi pento veramente di quello che ho detto e per il modo in cui mi sono comportato nei tuoi confronti”. E’ quanto scriveva alla madre, Gabriel Natale Hjorth, nei mesi scorsi per chiederle scusa dei suoi comportamenti. La lettera e’ stata depositata in vista dell’udienza davanti al tribunale del Riesame che era fissata per oggi ma a cui i difensori del giovane accusato di concorso nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega hanno rinunciato.

“Nessuno e’ perfetto – prosegue il giovane – e tu mi hai dato una mano piu’ di ogni altro in questa famiglia. Mi dispiace molto aver sottolineato le tue pochissime imperfezioni, specialmente perche’ io ne ho cosi’ tante. Ti amo con tutto il cuore e un giorno te lo dimostrero’ completamente”, conclude il californiano difeso dagli avvocato Francesco Petrelli e Fabio Alonzi.