Apre prima farmacia di strada a Roma per pubblico indigente

Apre presso la sede dell’Associazione VO.RE.CO. Onlus a Roma in Via della Lungara, la prima “Farmacia di strada” per indigenti. Si tratta del progetto nato dalla collaborazione di Medicina Solidale con Assogenerici, Banco Farmaceutico e Fofi, Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. I medicinali verranno distribuiti all’interno di un percorso terapeutico avviato presso l’ambulatorio in Via della Lungara di Medicina Solidale. Medicina solidale stima in quasi 9mila confezioni di medicinali – valore complessivo oltre 88mila euro – la dotazione farmaceutica necessaria che andra’ a rifornire un un armadio farmaceutico solidale con analgesici, antipiretici, antiipertensivi e gastrointestinali. Il progetto sperimentale “Farmacia di strada” e’ stato avviato nel settembre dello scorso anno a Roma dopo la firma di un protocollo d’intesa tra Assogenerici, Fofi, Fondazione Banco Farmaceutico e Medicina Solidale con il supporto dell’Elemosineria Apostolica e in collaborazione con l’Ateneo di Roma Tor Vergata – realizzando una rete di ambulatori di strada nella Capitale.