Uno stalker e un pusher in manette: due arresti a Ladispoli

Nel corso dei quotidiani controlli, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nella giornata di ieri, hanno arrestato due persone.

A finire in manette sono stati un 36enne di Cerveteri con precedenti, accusato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a P.U., e un 24enne di Ladispoli, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli sono intervenuti in una via del centro dove una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, con un atteggiamento minaccioso, nei pressi della sua abitazione. I militari sono immediatamente intervenuti sorprendendo l’uomo – il 36enne – che stava ancora inveendo nei confronti della ex in evidente stato di alterazione da abuso di alcolici. L’uomo era riuscito, nel frattempo, ad introdursi nella casa della donna dopo aver sfondato la porta d’ingresso e alla vista dei militari, è andato ulteriormente in escandescenze, ed ha colpito la sua ex compagna con un calcio all’addome. Lo stalker ha poi tentato di sottrarsi al controllo venendo definitivamente bloccato dai Carabinieri. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella serata di ieri, invece, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno controllato un giovane 24enne del posto trovandolo in possesso di circa 5 grammi di hashish. A quel punto è scattata la perquisizione anche della sua abitazione dove i militari hanno rinvenuto altri 150 grammi della medesima sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, nonché 20 grammi di marijuana, il materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Il giovane pusher, al termine degli accertamenti, è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia.