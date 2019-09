Strade di sangue: due morti in incidente a Roma

Incidente stradale mortale ieri alle 19 su viale Giovanni Battista Valente, all’incrocio con via Collatina, periferia della Capitale. A perdere la vita una donna di 79 anni che e’ stata investita da una 56enne a bordo di una Smart.

L’anziana e’ morta sul colpo. La donna che era alla guida dell’auto, e’ stata invece trasportata all’ospedale Vannini per i test di alcol e droga. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi.

