Roma, brucia la casa dell’ex per gelosia: ma uccide l’amico

Dopo tre mesi di sofferenze non ce l’ha fatta Salam Addus, l’operaio bengalese di cinquant’anni che all’alba del 7 giugno si è ritrovato il letto avvolto dalle fiamme mentre dormiva, nel seminterrato di un palazzo di otto piani vicino via Marconi. È morto all’ospedale Sant’Eugenio probabilmente senza capire chi e perché avesse appiccato il fuoco. Per Nasrin Acter, l’incendiaria, la posizione giudiziaria si è aggravata. Il pm Antonio Verdi, titolare del fascicolo, ora procede per omicidio volontario, premeditato. Quel giorno la donna, una trentottenne bengalese accecata dal desiderio di vendicarsi dell’ex compagno, si era introdotta nell’appartamento di lui con una tanica di benzina, pronta a riservargli una morte orribile. Nel rogo della casa di via Antonino Lo Surdo, però, l’ex convivente della donna ne era uscito indenne, giusto livemente intossicato, mentre uno dei tre coinquilini, Salam, era rimasto ferito gravemente.