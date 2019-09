Concessi i domiciliari agli autori dello stupro di Viterbo

Ottengono gli arresti domiciliari Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, gli ex militanti di Casapound arrestati per l’accusa di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate in relazione allo stupro di una donna di 36 anni avvenuto nell’aprile scorso all’interno di un pub a Viterbo. Lo ha disposto il gip. In base a quanto si apprende ai due e’ stato applicato il braccialetto elettronico. Nei giorni scorsi la Procura ha chiesto per i due il giudizio immediato.