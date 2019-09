“Cambiamo”, nasce nuovo gruppo in Consiglio a Velletri

“Il consigliere comunale di Velletri, Riccardo Iannuzzi, aderisce ufficialmente a “Cambiamo”. A sottolinearlo, in una nota, è il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori insieme al presidente Toti, di “Cambiamo”, Adriano Palozzi. “Conosco Iannuzzi da tanti anni e siamo felici di accogliere nella nostra famiglia un uomo di grande caratura politica e morale, che si è sempre speso per il territorio. Presto, dunque, nascerà anche il gruppo consiliare di “Cambiamo” nell’assise municipale di Velletri, una città grande e tra le più importanti del territorio regionale”, ha concluso Palozzi. “Sono soddisfatto e onorato di entrare nella squadra di “Cambiamo” – ha aggiunto Riccardo Iannuzzi -. Questa decisione è stata anche facilitata dal coraggio dimostrato dall’amico Adriano Palozzi e dal presidente Toti nel credere, contro tutto e tutti, in un progetto che mette al centro il merito, le competenze e la trasparenza quali principi di garanzia per ben rappresentare i cittadini nelle istituzioni e sui territori. Continuerò a lavorare, con ancora maggior slancio a tutela delle famiglie di Velletri”.