55 milioni per l’ospedale di Ostia: l’annuncio di Zingaretti

Il presidente della Regione Lazio e Commissario ad acta Nicola Zingaretti ha firmato l’Accordo di Programma con il Ministero della Salute per l’utilizzo dei fondi previsti dalla Legge 232 comma 140 art. 1. Finanziamenti pari a 55.133.974 euro destinati all’ampliamento, la messa a norma e l’ammodernamento tecnologico dell’ospedale Grassi di Ostia.

“E’ il piu’ importante investimento fatto negli ultimi 15 anni sul quadrante del litorale che servira’ a migliorare l’assistenza territoriale – commenta Zingaretti – Stiamo parlando di un ospedale con un Pronto soccorso che ha un numero di accessi tra i primi dell’intera regione. E’ una promessa che abbiamo mantenuto e ora procederemo con la progettazione e la realizzazione delle opere previste”.

“Il Lazio che esce dal Commissariamento – conclude l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – puo’ tornare ad investire sul territorio e le opere finanziate per il Grassi rappresentano un chiaro esempio”.

Il Pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia – secondo quanto riferito dalla Regione Lazio – registra tra le migliori performance per il trattamento dei codici gialli con appena 44 minuti di attesa media, risultati ottimi anche per la chirurgia:

trattamento delle fratture del femore entro le 48 ore e per le angioplastiche in caso di infarto con il 75% dei casi trattati entro i 90 minuti