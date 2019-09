Topi in sede, chiude distaccamento di polizia metropolitana ad Artena

“Ho chiesto al Direttore del Servizio di polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, Mario Sette, di procedere alla chiusura temporanea del Distaccamento territoriale di Artena, dopo che nella sede sono stati effettuati vari interventi di derattizzazione.

Trovando pieno accordo con il Direttore del Dipartimento, dalla giornata di tutto il personale di vigilanza sarà destinato alla sede distaccata di Tivoli, mentre quello amministrativo, proseguirà il servizio nella sede di Via Ribotta.

Questa misura si è resa necessaria a tutela della salute dei lavoratori, garantendo la continuità del servizio, con l’impegno di far tornare i dipendenti della Polizia metropolitana a svolgere il loro lavoro nel territorio, in condizioni ottimali.

Nella giornata di , mi recherò personalmente ad Artena per verificare la situazione. Ringrazio tutti i dipendenti del Distaccamento per agevolare le operazioni necessarie volte a ripristinare quanto prima un servizio fondamentale per il territorio”.

Lo dichiara il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta