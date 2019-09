Nuovi autobus a Ponte Mammolo, Raggi orgogliosa per il provvedimento

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, l’assessore

ai trasporti, Linda Meleo, Roberta Della Casa, presidente del IV

Municipio, e Paolo Simioni, presidente di Atac, hanno presentato

oggi 10 vetture dell’iniziativa +BusXRoma, che serviranno il

quartiere di Ponte Mammolo, periferia a nord-est di Roma.

L’obiettivo dei nuovi autobus e’ quello di rinforzare il

collegamento tra la stazione della metro B di Ponte Mammolo e Tor

Vergata, mentre dal deposito di Tor Sapienza sono a disposizione

ulteriori mezzi al servizio di linee come quelle per Ponte di Nona

(075), Fidene (341) e Tor Vergata (058), che collega la metro B

all’Universita’ di Tor Vergata passando per i quartieri Colli

Aniene, Tor Sapienza e Tor Bella Monaca. Le vetture, presentate a

piazza Gaslini, fanno parte della flotta di 90 autobus arrivati da

inizio settembre nelle varie rimesse Atac, tranche del pacchetto

dei 227 bus acquistati da Roma Capitale, tramite Consip. Sommando

gli 80 gia’ entrati in servizio, sono 170 i nuovi mezzi sulle

strade della Capitale.