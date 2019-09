Istat: record storico di occupati nel Lazio

“Nel Lazio e’ record storico di occupati, 2 milioni 419 mila, il dato trimestrale piu’ alto di sempre. Gli ultimi dati Istat diffusi oggi sul lavoro, relativi al secondo trimestre 2019, sono un’ottima notizia per il nostro territorio, con un calo di 55 mila persone in cerca di lavoro in un anno e si sommano a quelli sull’export di ieri che vedono il Lazio prima regione in Italia per la crescita delle esportazioni”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, secondo cui questi sono due indicatori “di come la nostra regione stia affrontando con coraggio e determinazione le difficili sfide del mercato globale, caratterizzate da realta’ economiche sempre piu’ interconnesse e competitive. Sappiamo che c’e’ ancora molto da fare in Italia e nel Lazio per risolvere le tante criticita’ ancora presenti nel mercato del lavoro, ma gli ottimi dati di oggi sono un incentivo a continuare la strada intrapresa con le nostre politiche regionali messe in campo in questi anni, anche su internazionalizzazione, formazione e lavoro, per raggiungere nuovi importanti obiettivi”.