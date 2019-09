Controlli antidegrado alla stazione Termini: arresti e denunce

Ieri pomeriggio, a conclusione di un

servizio di controllo nel quadrante compreso tra la stazione

Termini, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza

dell’Indipendenza, finalizzato al contrasto di tipo di

illegalita’, di degrado e di abusivismo commerciale, i

Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 4

persone, denunciato altre 9 e sanzionato ulteriori 11.

In manette e’ finita una coppia di cittadini romani, lui

43enne e lei 44enne, entrambi senza occupazione e con precedenti,

fermati ad un posto di controllo e trovati in possesso di 30 dosi

di marijuana e denaro contante, nascosti in un vano della loro

autovettura. I Carabinieri hanno poi arrestato una 25enne,

domiciliata nel campo nomadi di via di Salone, colpita da un

provvedimento, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma

Ufficio esecuzioni penali, dovendo scontare una pena di 4 anni di

reclusione per il reato di furto aggravato. Arrestato anche un

25enne romeno sorpreso a rubare un borsello, contenente denaro e

effetti personali, ad una turista, 28enne di Sassari.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno denunciato a

piede libero 3 cittadini stranieri, due romeni e un senegalese,

trovati nei pressi della stazione Termini in violazione al foglio

di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma,

emesso nei loro confronti. Denunciati anche 4 cittadini, senza

fissa dimora e con precedenti, per l’inosservanza del Dacur,

emessi dal Questore di Roma a seguito delle richieste dei

Carabinieri, e precedentemente notificati a loro carico.

Altre due cittadine romene sono state denunciate per molestie e

disturbo alle persone, poiche’ sorprese all’interno della

stazione ferroviaria Termini, molestando viaggiatori con

richieste di elemosina o offrendo con insistenza la loro

assistenza presso i distributori automatici di biglietti. Nel

corso delle attivita’, i Carabinieri hanno anche sanzionato 11

cittadini stranieri per violazione del divieto di stazionamento,

con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena

richiesta l’emanazione del Daspo Urbano. I sanzionati, tutti

senza fissa dimora, sono stati sorpresi a stazionare, senza

motivo, lungo le aree di accesso e transito dello scalo

ferroviario e piazza dei Cinquecento. Nelle aree adiacenti la

stazione, i Carabinieri hanno eseguito anche diversi posti di

controllo alla circolazione stradale, controllando 28 veicoli e

identificando 67 persone.